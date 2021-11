GAMACHE, Jean-Yves



À l'Hôpital Saint-Georges de Beauce, le 31 octobre 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Gamache, conjoint de madame Odile Roberge, fils de feu monsieur Gérard Gamache et de feu madame Cécile Chabot. Il demeurait au Lac-Etchemin. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Julie (Jean-François Bélanger), Martin (Michèle Lagueux) et leur mère Jacqueline Roy; ses petits-enfants: Kelly-Anne, Dereck, Loucas et Thierry; ses frères et sœurs: Marielle (Rémi Lévesque), Marcel, Diane (Robert Nadeau), Marie-Thérèse (Reynald Faucher), Line, feu Jocelyne, Johanne (Marco Plourde) et Alain (Claire Bernier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roberge; ses amis de longue date: Jean-Yves Métivier et Raymond Baron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôpital Saint-Georges de Beauce ainsi que le personnel du CLSC du Lac-Etchemin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association pulmonaire du Québec. https://poumonquebec.ca/.à compter de 14 h30.