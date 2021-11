RHÉAUME, Colette



À l'hôpital Laval, le 26 octobre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Colette Rhéaume, épouse de monsieur Yves Chayer, fille de feu dame Alice Talbot et de feu monsieur Gérard Rhéaume. Elle demeurait à L'ancienne Lorette. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la, de 12h à 13h30 et serontLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc.Elle laisse dans le deuil, outre son tendre époux, ses filles: Dany (Daniel Froment) et Suzy (Martial Boutin); ses petits-enfants: Gaël, Maude (Charles Rhéaume), Marilyn (Charles-Erik Simard), Yohan; ses arrière-petits-enfants: Abigail, Albert, Louis, Lorelei, Georges; ses beaux-enfants: Johanne (Joël Brousseau), Claude (Manon Picard), Sylvain (Josée Lampron), Francis (Jacynthe Barbeau); ses beaux petits-enfants: Clara, Pierre-Luc, Maxime, Emrick; son frère et ses sœurs: Réjean (Lise Paquet), Jocelyne, Marjolaine, Laurence, Rolande (Clermont Rhéaume), Doris (Michel Verret), feu Pierrette (Albert Renaud), feu Denise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chayer: Nicole (feu Raymond Lamotte), feu Réjean (Lina Bérubé), Guy (Simone St-Pierre), feu Rénald (Céline Piché); ses très bons amis Jacques Paquet et France Brunet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du CLSC de la Haute ville pour leur soutien à domicile et de l'hôpital Laval, plus particulièrement l'infirmière Emily Vigneault-Simard, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.