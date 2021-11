FOISY FISET, Denise



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 3 mars 2021, à l'âge de 88 ans et 1 mois, est décédée madame Denise Foisy, épouse de feu Gérard Fiset, fille de feu madame Géraldine Ferland et de feu monsieur Joseph Foisy. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléancesSuivra l'inhumation des cendres au cimetière. Elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Bernard Marcotte); ses petits-enfants : Olivier et Gabriel (Caroline); ses frères : André (Madeleine Girard), Claude (Éva Gagné), Raymond (Carole Bérubé) et Michel (Cécile Darveau); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean-Louis Fiset (Suzanne Huard), feu Raymond (Nicole Beaudoin), Louis-Philippe (Jeanine Comeau), feu Suzanne et Denise (feu Gaston Gingras). Elle sera aussi regrettée par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier au personnel du service des soins à domicile du C.L.S.C. (soins palliatifs) ainsi qu'à l'unité des soins palliatifs du foyer Charlesbourg. " Vous êtes des gens merveilleux, avec un souci de l'intégrité et des besoins du patient. " Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, Québec, Téléphone : 418 657-5334, Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.caSite web : www.fqc.qc.ca.