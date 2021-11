BEAUPRÉ BERNARD, Pierrette



Le 6 novembre 2021, accompagnée de ses amours, dans la paix et la sérénité à l'âge de 76 ans et 11 mois, est décédée dame Pierrette Beaupré épouse de feu Louis Bernard. Elle était la fille de feu Évariste Beaupré et de feu Gabrielle Rousseau. Elle demeurait à Sainte-Agathe-Lotbinière. La famille vous accueillera:le vendredi 12 novembre de 19 h à 21 h, le samedi 13 novembre de 9 h à 10 h 40.Elle laisse derrière elle ses enfants: Sylvie (Ghislain Abel), Luc (Aline Marcoux) et Léo; ses petits-enfants: Ludovic Bernard-Abel (Karine Lemery St-Martin), Léonie Bernard-Abel (David Chabot), Mélanie Gagné et Stéphane Marcoux-Gagné (Jennifer Corbeil); ses arrière-petits-enfants: Océane Abel, Milan, Thomas, Juliette Gagné. Elle laisse également autres parents des familles Bernard et Beaupré, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier Dre Sophie Lavertue de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Un sincère remerciement est également adressé aux Drs Suzanne Beauregard et Louis Duquette de la Coop de solidarité santé du sud de Lotbinière à Saint-Patrice de Beaurivage. Des à La fondation québécoise du cancer, https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/DOGIN/La direction des funéraillesest confiée à la