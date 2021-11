SAVARD, Donat



À l'hôpital Laval, le 21 octobre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Donat Savard, époux de feu madame Claudette Gagné, fils de feu dame Gratia Boutet et de feu monsieur Ernest Savard. Il demeurait à Wendake. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la, de 9h à 11h etLes cendres seront déposées au cimetière de Wendake, sous la supervision de laIl laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Nancy Lainé), Nancy, Stéphan (Nancy Parent) Éric (Marlène Ambroise); ses petits-enfants Anne, Étienne, Aglë, Samuel, Laurence; ses arrière-petits-enfants: Charlie-Rose, Nathan, 3e à venir; ses frères et sœurs: feu Yolande (feu Roger Lefebvre), feu Maurice (Pierrette Juvreau), feu Armand (Rolande Bélanger), feu Léo (Denise Renaud), Fernand, Céline (feu Jean-Louis Dussault), Micheline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagné: Louisette (Gilles Auclair), Carmen (feu Paul-André Laroche); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis(es). Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital Laval, plus particulièrement au Dr et son équipe, pour la qualité des soins prodigués et le support apporté.