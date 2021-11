PLANTE, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 novembre 2021, à l'âge de 69 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jacques Plante époux de feu dame Aline Picard et conjoint de Colette Blais. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. La famille vous accueillera à lale vendredi 12 novembre 2021 de 19 h à 21 h, le samedi 13 novembre 2021 de 11 h à 13 h.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Steeven (Gabrielle Gamache) et Maxime (Lydia Vallée); ses petits-enfants: Félix-Antoine, Coraline et Noah; ses frères et sœurs Plante: René (Diane Martin), Robert (Lucie Bussière), Gérard (Guylaine Goulet), Diane (Alain Thibault), Hélène, Yvon, Benoît (Pauline Soucy), Cécile (Jocelyn Arguin), Réjean, feu Serge; sa belle-sœur Blais, ses beaux-frères et belles-sœurs Picard: Réjeanne Blais, feu Émile (feu Gisèle Laliberté), Henri-Paul (Gisèle Richard), Diane (Léandre Jacques), Claude (Nicole Côté), Lina (Léger Bruneau), Marie (Yannick Le Toullec) et Marcel. Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. Un merci particulier à l'équipe du CLSC St-Romuald pour les soins prodigués au cours des derniers mois. Un don à: https://www.jedonneenligne.org/slaquebec/DIM/Société de la SLA du Québecjedonneenligne.org serait apprécié.