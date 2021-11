TANGUAY, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 octobre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur André Tanguay, époux de feu Rose-Ange Beaudet. Il était le fils feu Eugène Tanguay et de feu Anna Fournier. Il demeurait à Saint-Philémon, Bellechasse.La famille recevra les condoléances à lasamedi le 13 novembre 2021 de 12h à 13h45.Il laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Alain Gervais), Sylvain; ses petits-enfants: David et Maude Gervais et Tommy Tanguay ainsi que leur conjoint respectif; ses arrière-petits-enfants: Nathan et Élodie. Il était le frère de: feu Henry (feu Jeannine Dulac), feu Louis (feu Cécile Blais), feu Raymond, Yvette (feu Paul-Émile Cadrin), feu Rolland (feu Cécile Lavergne), Henriette (feu Henri Marceau, feu Roger Claude), Rolande (feu Roland Reid), Carmel (feu Raymond Bédard, Pierre-Paul Bédard), feu Gérard (Michèle Thériault) et Rémi (Monique Lajeunesse). De la famille Beaudet, il était le beau-frère de: feu Émile, Jean-Paul, Colette (feu Maurice Girard), feu Justine (feu Jean-Paul Gendron), Huguette (Jean-Marie Cossette), feu Conrad (Jacqueline Plourde), feu Gabriel (feu Mary G.), feu Clément, feu Vincent (Louise Trudel), Rémi et Réal (feu Suzanne Collin). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire