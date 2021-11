LEBEL, Denis



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 28 octobre 2021, est décédé paisiblement M. Denis Lebel à l'âge de 76 ans. Il était le fils de feu Germaine Huot et de feu Alphonse Lebel de Montmagny. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa grande amie et compagne Hélène Corriveau; ses sœurs: Céline (Guy Robitaille) et Andrée (Paul-Henri Lamontagne); ses frères: Jean (Irène Laverdière), Laurent (Jocelyne Dubreuil), Robert (Denise Gaumond) et Marc (Francine Lavoie); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Corriveau: Bruno, Gilbert, feu Gaétan, Daniel, Céline, Fabienne et Yvan et leurs conjoints et conjointes respectifs; son filleul Simon Faucher; ses neveux, nièces, cousins, cousines, anciens collègues d'études et de travail ainsi que plusieurs amis. Il a été l'époux de feu Aline Tremblay. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 13 novembre 2021, entre 13h et 16h. L'inhumation des cendres se tiendra au cimetière Belmont dans la plus stricte intimité.Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à Lis-moi tout Limoilou, un organisme en alphabétisation populaire autonome accrédité par le ministère de l'Éducation en 1996, situé dans l'arrondissement de Limoilou, à Québec, tél.: 418 647-0159, f.lantagne@lismoitout.org