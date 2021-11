SIMARD, Ross



À l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 30 octobre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Ross Simard, époux de feu dame Thérèse Lemelin, fils de feu monsieur Éric Simard et de feu dame Yvette Bouchard. Il demeurait à Beaupré et autrefois de Château-Richer. Il laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (John), Dominique (Chantal) et Bruno (Mélanie); ses petits-enfants: Samuel et Raphaël; son frère et sa sœur: André, feu Carole (Jean-Pierre Blouin), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemelin: Claude (Lilianne), François (Marie-Marthe), Louis (Suzanne), Jacques (Colette), Jacqueline (Lucien), Monique (Gaston) et Madeleine (Claude); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléancesà partir de 13h30,et de là au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel du 2e côte de l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la