DOYON, Fleurette



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le lundi 1er novembre 2021, à l'âge de 79 ans et 5 mois, est décédée madame Fleurette Doyon, épouse de feu Andréa Latulippe et fille de feu Antonio Doyon et de feu Marguerite Poulin. Elle demeurait au Lac Poulin et autrefois à Saint-Joseph. La famille recevra les condoléances enet ultérieurement, l'inhumation aura lieu au cimetière à Vallée-Jonction sous la direction de La maison Roy & Giguère Inc. Elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Gaby Pomerleau), Anne et Alain (Gina Mac Aulay); ses petits-enfants : Louis et Édouard Latulippe. Elle était la soeur de : Clermont (feu Rachel), feu Normand (feu Germaine), Jean-Denis (feu Gilberte), Murielle (Claude), Jacques (Monic) et feu Pierre (Danielle). Elle était la belle-soeur de : feu Jean-Guy (Céline), Sr. Lise, Carmen (feu Pierre) et feu Hector Jr (feu Renée). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Relais pour la vie (Société canadienne du cancer), 400, route Caron, Notre-Dame-des-Pins (Québec), G0M 1K0.