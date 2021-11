LAPIERRE, Lisette



Au Centre d'Hébergement Charlesbourg, le 9 octobre 2021, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Lisette Lapierre. Née à Montréal le 3 février 1954, elle était la fille de feu dame Simone Brisebois et de feu monsieur Roger Lapierre. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Philippe Paradis (Julie Touchette), et Geneviève Paradis; ses petits-enfants : Andréanne, Audrey, Laurence et bébé garçon pour bientôt; ses frères, sœurs : François Lapierre, Marie-Hélène Lapierre (Mario Lajeunesse), Lucie Lapierre, Harry Lapierre (Nancy Vaillancourt), Gilles Laurin (Francine Cossette) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses ami(e)s du cercle des fermières et autres parents et ami(e)s. Les membres de la famille recevront les condoléances à :à compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs du Centre d'Hébergement Charlesbourg pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.