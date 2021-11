HAMEL, Patrice



À Saint-Raymond, le 6 novembre 2021, à l'âge de 57 ans, est décédé subitement M. Patrice Hamel. Il était le fils de feu Odile Chamberland et de feu Germain Hamel, natif de l'Ancienne-Lorette. Il laisse dans le deuil son amie, madame Nathalie Haché, le fils de madame Haché: Christopher Durham (Virginie Dubé), sa sœur: Charlotte (Frédérick James Flowers); son frère: Stéphane (Monique Gauthier); ses neveux: Jason (Catherine Néron) et Antoine ainsi que sa petite-nièce Elisabeth. Il est allé rejoindre son frère Angelo (Manon Deblois) et ses parents. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines et de nombreux ami(e)s tout particulièrement Charles Parent. La famille recevra les condoléances au :de 9h à 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la IUCPQ (2700 Chemin Quatre-Bourgeois, 2e étage bureau Y-2315 Québec, QC G1V 0B8). Pour rendre hommage à M. Hamel, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.sylviomarceau.com