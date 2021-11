FAUCHER, Jean-Guy



À son domicile, le 6 novembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jean-Guy Faucher, époux de feu Mme Rachel Bilodeau. Il était le fils de feu Mme Emilinne Nadeau et de feu M. Émile Faucher. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule vendredi 12 novembre 2021 de 11h à 13h45.et de là au cimetière Sainte-Anne. Il laisse dans le deuil ses enfants: Luc (Marie Chamberland), Guylaine (Daniel Boudreau), feu Louise, Chantale (Martin Boies) et Serge (Ginette Lamontagne); ses petits-enfants: Gaétan, Mathieu (Kiley Delong) et Marie-Ève Boudreau, Isabelle Faucher, Jonathan (Cindy Thivièrge) et Sébastien Boies, Marina et Emrick Faucher et Amaryllis Mirlycourtois (Mathieu Bisson); ses frères et sœurs: feu Yvon, Pauline (feu Raymond Bonneville), feu Ferdinand (Ginette Giguère), Lise (feu Victorin Hébert), Cécile, Yvète, Céline et Germain (Louise Cloutier). Il est allé rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs: Henri (Rollande Fortin), Paul, Rose-Hélène (Honorius Couture), Denis (Francine Bolduc), Laurent (Henriette Fortin) et Mariette (Donia Gilbert). Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement l'infirmière Myriam Fournier du CLSC de Sainte-Marie pour les bons soins et son grand dévouement. Dons suggérés : Fondation Québécoise du Cancer : https://fqc.qc.ca/fr, Fondation des maladies du cœur et de l'AVC : https://www.coeuretavc.ca/