TOUSIGNANT, Monique



À l'Hôpital Saint-Sacrement, est décédée le 15 février 2021, à l'âge de 103 ans, madame Monique Tousignant, fille de feu madame Antoinette Perreault et de feu monsieur Médéric Tousignant.Elle manquera à ses proches Jean-Maurice Bédard (Louise Denoncourt) et Marie-Geneviève LeMay. Elle laisse dans le deuil ses cousins Cossette, Bédard, Perreault et ses amis de la résidence La Champenoise.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. La mise en terre des cendres se fera au cimetière Saint-Pierre-Les-Becquets.