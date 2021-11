CORRIVEAU, Viviane Clavet



À l'Hôpital de Montmagny, le 31 octobre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Viviane Clavet. Elle était la fille de feu monsieur Ovila Clavet et de feu dame Antonia Guillemette. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à Berthier-sur-Mer. La famille accueillera parents et ami(e)s àà compter de 12h.suivi de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Fernand (Marie Fortin), Gaëtane (Marc Boulanger), Richard (Nicole Massicotte), Danielle (Germain Fortin), feu Marie-Josée (Jean-François Harvey); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, sa sœur: Claudette (feu Roger Bellavance) et sa belle-sœur Claire Lachance (feu Joseph Clavet). Elle est allée rejoindre ses autres frères et sœurs qui l'ont précédée. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Corriveau, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les intervenants qui ont pris soin de leur mère, de leur aide et de leur professionnalisme, ainsi que le personnel de la Résidence Mgr Deschênes et celui du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec: https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/IM/. La direction a été confiée à la