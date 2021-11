MARTINEAU, Gabrielle (Minou)



À la Vigi Santé Notre-Dame-de-Lourdes de St-Michel-de-Bellechasse, le 5 novembre 2021, à l'âge de 103 ans et 10 mois, est décédée madame Gabrielle (Minou) Martineau. Elle était la fille de feu monsieur Proculus Martineau et de feu dame Alma Morin. Elle demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, jour des funérailles, à compter de 13h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : feu Juliette (feu Sarto Jean), feu Roméo, feu Charles (feu Jacqueline Tremblay). Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces : Yves Jean (Simone Fournier), feu Ginette Jean, Pierre Jean (Ginette Cloutier), Sarto Jean (Thérèse Bérubé), Louise Martineau (Jules Gauvreau), feu François Martineau (Diane Hurtubise); ainsi que ses cousins et cousines, ami(e)s et ses nombreuses clientes de ses créations et confections de coutures. La famille tient à remercier le personnel de la Vigi Santé Notre-Dame-de-Lourdes pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène : https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ , ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V4P9.La direction des funérailles a été confiée à la