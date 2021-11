LECLERC, Alma Paquet



Au Centre d'hébergement Saint-Jean- Eudes, le 2 novembre 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Alma Paquet, épouse de feu monsieur Rosaire Leclerc. Elle était la fille de feu dame Yvonne Giroux et feu monsieur Arthur Paquet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 18 novembre 2021 de 12 h 30 à 13 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Murielle (Réjean Cloutier), Lise (Joey Tardif) et Marjolaine; ses petits-enfants: Jonathan (Sylvie Auger) et Bryan (Anne de Varennes); ses arrière-petits-enfants: Charlotte, Matthew, Raphaël, Rosalie, Ayden et une petite-fille qui arrivera bientôt; ses frères et sœurs: feu Rachel, feu Berthe, feu Odina (feu Fernande Savard), feu Irène (feu Jean-Marie Arsenault), feu Lucien (feu Jeannine Verret), feu Juliette (Claude Leclerc), feu Simone (feu Roger Simard), Roland (Lucille Fournier) et Philippe (Pierrette Jacques); ses filleuls: Richard Paquet et Pierre Leclerc; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s des familles Paquet et Leclerc. Nous tenons particulièrement, à remercier Denis et Diane Arsenault, pour leur chaleur humaine, dévouement et présence, pour leur " tantine ", pendant plusieurs années. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel des Centres d'hébergements D'Assise et Saint-Jean-Eudes pour leur grand dévouement auprès de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Qc) G1K 6M7, tél.: 418-524-2626 ou à la Maison Dauphine, 31, rue D'Auteuil, Québec (Qc) G1R 4B9, tél.: 418-694-9616.