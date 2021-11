HÉLIE, Hélène Dion



À l'hôpital Jeffery Hale, le 27 octobre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Hélène Dion, épouse de feu Philippe Hélie. Elle était la fille de feu Antonia Plamondon et de feu Émile Dion. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles : Odile Hélie (Sylvain Verreault) et Isabelle Hélie; ses petits-enfants : Michaël Pelletier (Sabrina Martineau), Evelyne Germain (Benoit Cloutier Marcotte) et Guillaume Germain. Elle était la sœur de feu Lorraine (feu Roger Nault), feu Denise (feu Albert Héon), Mariette (feu Claude Lépine), feu Marcel, feu Claudette et Benoit (Lucille Malenfant). Elle était la belle-sœur de : feu Normand Hélie, feu Yvon Hélie, Julien Hélie (feu Gaétane Croteau), Bruno Hélie (Marie-Rose Beaudet) et feu Robert Hélie. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués à notre mère.