OUELLET, Yvan



À l’Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 3 novembre, à l’âge de 79 ans, est décédé monsieur Yvan Ouellet, époux de madame Jocelyne Dufour, fils de feu monsieur Armand Ouellet et de feu dame Annette Morneau. Il demeurait autrefois à St- Siméon. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es), à lade 13h30 à 15h30.L’inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure.Monsieur Ouellet laisse dans le deuil son épouse: madame Jocelyne Dufour; ses enfants: Nadine (Dominic), Patrick (Julie); ses petits-enfants: Anne-Julie, Camille et Mathilde; son neveu: Tony Ouellet (Diane); ses frères et soeurs: feu Pierrette (feu Paul), feu Armand-Guy (Ida), Armande (feu Paul-Antoine), Émilienne (feu Francis), feu Patrick (Monique), Albéric, Clément (feu Céline), Marc (Monique), feu Noëlla (feu Fernand); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dufour: Hermine (feu Jacques), Noëlla (feu Adrien), feu Réjean (Louise), feu Éric, Diane (feu Jean-Louis), Serge (Béatrice), Mario, Martin (Jasmine), France (Fabien); ainsi que plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 13ième étage de l’Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson. Les formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la