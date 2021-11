GERMAIN CHRÉTIEN

Jeanne-D'Arc



Est décédée paisiblement au CHUL le 2 août 2021, à l'âge de 94 ans, dame Jeanne-d'Arc Germain, épouse de feu monsieur André Chrétien, fille de feu monsieur Onésime Germain et de feu dame Malvina Fiset. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lade 8 h 30 à 10 h 30, en présence des cendresLes cendres seront déposées au cimetière de Rivière-à Pierre à une date ultérieure. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Germain laisse dans le deuil ses beaux-enfants: Lise (feu Richard Dorais), Hélène (Gilles Fortier) et Gilles (feu Lise Paré) ainsi que leurs enfants: Pierre et Martin Dorais, Lyne, François, Nathalie Charbonneau, Chantal et Dominique Chrétien; ses frères et sœurs: feu Marie-Anne (feu Robert Boutet), feu Raymond (feu Thérèse Fiset), feu Adrienne (feu Rosaire Fiset), feu Gérard, feu Fernando (feu Thérèse Paquet), feu Geneviève (feu Charles Cauchon), feu Maxime (Simone Moisan) et feu Paul-Auguste; ainsi que ses nombreux et biens aimés neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf: https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/DIM/