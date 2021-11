BEAUDET, Yvonne Nadeau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 octobre 2021, à l'âge de 99 ans et 1 mois, est décédée madame Yvonne Nadeau, épouse de feu monsieur Paul-Émile Beaudet. Elle était la fille de feu Alphonse Nadeau et de feu Alexina Lepage. Elle demeurait à Lotbinière. Elle laisse dans le deuil son fils André; sa petite-fille Chantal (Patrice Beaudet), feu Sylvie; son arrière-petit-fils Maxime Laliberté. Elle était la sœur de: feu Pauline (feu Roland Rivard), feu Louis (Roselle Laliberté), feu Paul-Henri (feu Olivine Lévesque), feu Gertrude (feu Marcel Gravel), feu Jacqueline, feu Noël (Raymonde Croteau), Marcel (Noëlla Denis), Denise (feu Yvan Bernier) et Louisette; belle-sœur de: feu Yvette (feu Georges Lafleur), feu Alice (feu Georges Cusson), feu Maurice (feu Françoise Tanguay), Pauline (feu Claude Laliberté), feu Marcel, feu Eugène (Lucette Laverdière), feu Irène (feu Bruno Lauzé), feu Jeanne (feu Richard Gaboury), feu Claude (feu Gisèle Guimond); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Le service religieux sera célébré le samedi 13 novembre 2021 à 14h en l'église St-Louis de Lotbinière où la famille recevra les condoléances à compter de 12h. Un remerciement spécial à sa sœur Denise pour son grand soutien et merci également au personnel de la Résidence Le Riverain pour les bons soins prodigués à Yvonne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches: www.alzheimerchap.qc.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire