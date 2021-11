BOURGET, Rachel Larochelle



Au Centre d'accueil St-Joseph, le 15 octobre 2021, à l'âge de 96 ans est décédé Mme Rachel Larochelle, épouse de feu M. Raymond Bourget et fille de Joseph Larochelle et de Rose-de-Lima Carrier. Elle demeurait à Lauzon (Lévis). La dernière de la grande famille Larochelle qui a fait partie des bâtisseurs de Saint-Jean-Chrysostome à Lévis, Québec, Canada. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin, Anne ainsi que feu Michel et feu Louise, ses petites-filles: Katherine, Mélanie, Shannie et feu Vanessa ainsi que leurs conjoints(es), arrière-petits-enfants: Anabelle, Lisa-Kim, Élyana, Émylou, Amélia, Olivia, Dastan, Saniel et de nombreux neveux et nièces. Elle aura créé avec son mari une belle et grande famille qui lui rendra un hommage mérité à sa vie active. Un grand merci à tout le personnel du Centre d'accueil St-Joseph pour leurs bons soins attentionnés auprès de cette grande dame. La Rue Moulin Larochelle et un parc à St-Jean Chrysostome ont été nommés en leur honneur. La famille recevra les condoléances au complexede 9h à 11h.Elle sera inhumée au cimetière Mont- Marie à Lévis ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.