CARBONNEAU, Aline



À la Villa Mon Domaine, le 21 octobre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Aline Carbonneau, fille de feu Arthur Carbonneau et de feu Eva Boutin. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Gilles (feu Rachel Roy), Rollande (feu Alexandre Guay), Carmelle, (feu Robert Pelletier), feu Clément (feu Yolande Simpson), feu Charles-Eugène (feu Thérèse Gosselin), feu Thérèse, Fernand (Nicole Guay), Solange (Marcel Martin) et Madeleine (feu Charles-Edouard Breton); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les infirmières et tout le personnel de la Villa Mon Domaine pour leur gentillesse et les bons soins prodigués. Merci aussi au personnel du CLSC de Lévis pour leur aide et les soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches.à compter de 9 h.