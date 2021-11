CARON, Ovide



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 14 octobre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Ovide Caron, époux de feu dame Jeanne Gaulin. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 13h50.et de là au cimetière Saint-Grégoire-de-Montmorency.Il laisse dans le deuil ses beaux-frères et sa belle-sœur: feu Marie-Ange Caron (Jean-Guy Gervais), Danielle Gaulin (feu Reynold Côté), feu Rachel Gaulin (Louis-Émile Parent), sa nièce Hélène Côté (Denis Verreault); ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel du 1er étage du Centre d'hébergement Yvonne Sylvain pour les très bons soins prodigués.