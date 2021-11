THIBAULT, Colette Gagnon



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 30 octobre 2021, à l'âge de 83 ans et 3 mois, est décédée dame Colette Gagnon, épouse de monsieur Paul-Emile Thibault, fille de feu Marie-Paule Paquet et de feu Paul Gagnon. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation.Les cendres seront déposées au cimetière de Loretteville à une date ultérieure, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, outre son époux Paul-Émile Thibault, son fils: Mario, sa petite-fille Mélissa J. et ses trois arrière-petits-enfants; ses frères: André (Brigitte Magnan), Michel (Diane Drolet); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Thibault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.