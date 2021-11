BERGERON, Raymond



Au Centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet, entouré de l'amour des siens, le 17 avril 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Raymond Bergeron, époux de feu madame Lucille Turcotte, fils de feu monsieur Alfred Bergeron et de feu madame Amanda Mailly. Il demeurait à Lévis secteur Saint-Rédempteur. Il laisse dans le deuil sa fille Suzanne, son gendre Pierre Martin, son petit-fils Nicolas Bergeron-Ouellet, son fils feu Pierre Bergeron (Jocelyne Bédard), ses petits-enfants: Raphaël Bergeron (Frédérique Vien), Mélina Bergeron (Frédérick Nolet) et leur mère Marie-France Gingras; ses arrière-petits-enfants: Nathan, Malik et Ben; sa belle-sœur Claudette Fournier (feu Laurent) et son beau-frère Michel Turcotte (Gisèle Perreault); son filleul Martin Turcotte; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s dont ceux du Canadien National (CN). Il a rejoint ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères décédés: Imelda (Patrice Mailly), Thérèse (Paul-Émile Guérin), Richard (Rita Gagné), Paul-Émile (Madeleine Bourque), Jacqueline, Marguerite (Marcel Lafleur), Jean (Aurore Bernard), André et Jean-Louis Turcotte (Anita Gauvin). Un remerciement spécial à sa nièce Claudine Turcotte; à Denyse Douville, Pauline Durette, Suzanne Bibeau, Marie-Hélène Demers et Lucille Rioux; au personnel de la résidence le Conf'Or, particulièrement à Luc Levesque, Diane Leclerc, Sandra et Éric; aux équipes du 2ème étage du Centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet et à Dre Mia Salvail.à compter de 9 h 30.