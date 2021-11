PARÉ, Céline Garneau



À l'Hôpital St-Sacrement, le 2 novembre 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Céline Garneau, épouse de feu monsieur Guy Paré, fille de feu madame Marie-Anne Samson et de feu monsieur Joseph-Philippe Garneau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Anne (Claude Robert), Louis et Micheline (Gary Canale); ses petits-enfants: Andréanne Paré (Thierry Trudel), Olivier Robert et Mia Robert (Kevin Cliche); son frère: feu Marcel (feu Louise Caron), feu Patrice (feu Thérèse Morency), feu Martin (feu Claire Dessureault), feu Jean (Madeleine Ouellet) et Jacques (Sylvie Bouchard); ses sœurs: feu Françoise (feu Cyrille Gagnon), feu Gemma (feu Eddy Walsh), feu Colette (feu Claude Garneau), Louise (feu Claude Dessureault), Renée (feu Pierre Robitaille), Paule (Alexandre Drapeau) et Luce (feu Guy Robitaille); ses belles-sœurs de la famille Paré: feu Yvette (feu Marcel Lachance) et feu Jacqueline (feu Gaston Pichette); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, adresse: 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec, téléphone : 418 687-6084, courriel : fondation@michel-sarrazin.ca, site web : www.michel-sarrazin.ca.