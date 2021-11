TREMBLAY, Clermont



À l'hôpital St-François d'Assise, le 28 septembre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Clermont Tremblay. Il était le fils de feu madame Léontine Sanfaçon et de feu monsieur Ovide Tremblay. Époux de madame Monique Borgia, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Marie Lou; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Borgia : Rosie, feu Mado (René Bertrand), feu Hélène (Philippe Houde), feu Jean-Guy (Diane Hunter) et Gilles (Laurette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autre parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à :Les cendres de monsieur Tremblay seront déposées au columbarium de la Seigneurie. La famille remercie le personnel des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise, pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U., Site : www.fondationduchudequebec.org , Tél. : 418-525-4385.