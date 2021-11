LEBLOND, Claude



Entouré de l'amour des siens, dans sa résidence et dans la sérénité, le 2 novembre 2021 à l'âge de 68 ans et 9 mois est décédé monsieur Claude Leblond époux de madame Monique Campeau, fils de feu monsieur léonard Leblond et de feu madame Thérèse Talbot. Il demeurait à St-Gervais Bellechasse natif de St-Lazare Bellechasse. La famille recevra les condoléances ausamedi le 13 novembre de 10h30 à 13h30.et de là au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil son épouse: madame Monique Campeau; ses enfants: Marie-Josée Leblond (Michaël Lemieux), Steven Leblond (Mélanie Bilodeau); ses petits-enfants qu'il adorait: Justin, Mathis, Vincent, Logan, Thomas, Zack; ses frères et sœurs: feu Gérard, Léandre (Francine Lemieux), Gisèle (Valère Dumont), Doris (Daniel Bélanger), Germain, Réal, Martin et Sylvain; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Campeau: Benoît, feu Denise, Gilles (Sonia Dion), Lise, Diane (Benoît Tanguay); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement le personnel des soins à domicile, ainsi que le Dr Côté, son ami, pour les bons soins prodigués et attention apporté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messe ou par des dons à un organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la