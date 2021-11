PELLETIER, Rose Robichaud



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 5 novembre 2021, est décédée à l'âge de 98 ans et 5 mois, dame Rose Robichaud, épouse de feu monsieur Maurice Pelletier. Elle était la fille de feu Xavier Robichaud et de feu Marie-Anna Caron. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s aule vendredi 12 novembre de 19 h à 21 h 30 et samedi de 12 h à 14 h 15.et sera suivi de l'inhumation au cimetière de la Montagne. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Micheline (Marcellin Pelletier), Magella (Jeanne-D'Arc Dubé), Francine (feu André Dubé), Diane, Gilles (Diane Gagné), Chantal (Gaétan Tremblay), Pierrette; ses petits-enfants : Michel (Line Rossignol), Jacques (Nathalie Lévesque), Nathalie (Richard Bélanger), Sandra (Stéphane Dubé), Nadia (Sébastien Ouellet), Samantha (Érick Dionne), Troy (Josée Leblond), Caroline (Eugénio Vicente), Christiane (feu Léo Warren) et Josée (leur père Alfred St-Laurent), Martin, Dominique, Marie-Pier (Samuel Simonneau), Nicolas (Sophia Colarusso); ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Antoine (feu Léa Rioux), feu Thérèse (feu Aldéas Lemire), feu Louis-de-Gonzague (feu Marie-Anne St-Pierre), feu Marthe (feu Omer St-Pierre), feu Angélino, Gertrude (feu Ulric Pelletier), feu Roméo (feu Rolande Gagnon), feu Lucienne (feu Edouard Fluet), feu Candide (feu Benoit Gagnon); et de la famille Pelletier elle était également la belle-sœur de : feu Albertine (feu Étienne Anctil), feu Gérard (Marcelle Bernier), Raoul (Claire Bourgeault), Marie-Ange (feu Gérard Fortin), feu Jeannine (feu Robert D'Anjou), Jos. (Pierrette Morin), feu Cécile, feu Liliane (feu Gilbert D'Amour). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Robichaud, Caron, Pelletier, Dubé, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie sincèrement les membres du personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière et de la Résidence La Petite-Villa de Saint-Pascal pour leur dévouement, leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne www.fondationhndf.ca