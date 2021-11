BRETON, Bernadette



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 26 octobre 2021, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédée madame Bernadette Breton, fille de feu dame Alberta Blouin et de feu monsieur Albert Breton. Elle demeurait à Boischatel.Elle laisse dans le deuil sa sœur Pauline Breton Renaud (feu Philippe Renaud); ses frères: Jacques Breton et Jean-Marc Breton (feu Nicole Bédard); sa belle-sœur Yvette Gilbert Breton (feu André Breton) ainsi que de nombreux neveux, nièces. La famille tient à remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour leur bons soins et dévouement. L'inhumation des cendres aura lieu le samedi 13 novembre 2021 à 14 h au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation avec la famille immédiate pour les dernières prières. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC PO Box 460 STN K, Toronto, Ontario Téléphone : 877 882-2582 Site web : www.coeuretavc.ca.