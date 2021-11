MORIN, Réjeanne



À la Maison d'Hélène à Montmagny, le 5 novembre 2021 à l'âge de 85 ans est décédée Mme Réjeanne Morin, fille de feu Joseph Morin et de feu Marie Nicole. Elle demeurait à St-Lazare et était originaire de St-Paul-de-Montminy. Elle a été confiée à lapour crémation etElle laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères: Rollande (feu Paul-Eugène Blais), Marie-Paule, Réjean (Raymonde Choquette), Louise (Fernand Dufresne), Lise, Charles-Arthur. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Les arrangements funéraires ont été confiés à la :