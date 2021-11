FORTIER-PAQUET, Carmen



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 novembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Carmen Fortier, épouse de monsieur Jean-Marc Paquet. Elle était la fille de feu monsieur Henri Fortier et de feu madame Hélène Lachance. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).La famille recevra les condoléances à compter de 14h. Madame Fortier laisse dans le deuil son époux monsieur Jean-Marc Paquet, ses fils: Marc-André (Marise Moisan) et François; ses petits-enfants: Carol-Ann, Frédérik et Jonathan; son arrière-petite-fille Britany; ses frères et sœurs: Laurette, Victor, feu Claude, feu Denis, Benoit, Marie, Monique, Diane, Denise, André, Jean, Michel et leur conjoint et conjointe; son beau-frère Yvon et sa conjointe et sa belle-sœur Marjolaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Merci également aux sœurs Dominicaines Missionnaires Adoratrices pour la belle relation de plusieurs années. La direction des funérailles a été confiée à la maisonToute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca