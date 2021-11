BOUCHARD, Albert



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 3 novembre 2021, à l'âge de 74 ans et 5 mois, est décédé monsieur Albert Bouchard, fils feu dame Germaine Carpentier et feu monsieur Jean-Louis Bouchard, retraité de la papeterie White Birch. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil, ses enfants: feu Chantal, Martin (Marilyn Leduc) et Alain (Julie Cloutier); ses petits-enfants: Cédric, Émy-Jade, Maély, Alexy et Liam; ses frères et sœurs: Nicole (André Bouchard), Jean-Claude (Lise Trépanier), Michel, Ginette, Lucie (feu Pierre Gagnon) et Denis (Sylvie Lévesque). Il laisse également dans le deuil la mère de ses enfants Lise Roger, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec (Québec) G1J 5B3, téléphone: 418 657-5334, télécopieur: 418 657-5921, courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca, site Iinternet: www.fqc.qc.ca. Il a été confié à lapour crémation.Consultez régulièrement l'avis de décès sur le site de la Résidence funéraire Réjean Hamel Inc. afin de rester informé de tout changement.