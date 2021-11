TRUDEL, Louisette Paradis



À l'hôpital Laval, le 9 octobre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Louisette Paradis, épouse de feu monsieur Philippe Trudel, fille de feu dame Yvonne Drouin et de feu monsieur Alexandre Paradis. Elle demeurait à Québec. La famille se réunirade 13h à 14h pour les sympathies etLes cendres seront déposées au cimetière St-Charles sous la supervision de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Christian Parent), Lucie, André (Nathalie Gaillard), Yvon (Danièle Bernier), Marc; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frère et sœurs feu Gemma (feu Robert Renaud), Marcel (feu Marie-Reine Boulianne), feu Jean-Paul, feu Raymond (feu Rita Boulianne), feu André, Denise (feu Robert Langevin); ses beaux-frères, belles-sœurs: feu Gilberte (feu Raoul Beauchesne), feu Rolande, feu Gaston (feu Gertrude Laroche), feu Françoise, Roger (Jocelyne Sirois), Claude (Denise Malenfant), feu Nicole (feu Jacques St-Jean), Michel (Diane Charest), Huguette (Gilles Paré). Un sincère remerciement au personnel de la Roseraie et de l'hôpital Laval pour leur dévouement et leurs bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.