FORTIN, Nicole



À La Maison d'Hélène à Montmagny, le 6 novembre 2021 à l'âge de 73 ans est décédée Mme Nicole Fortin, fille de feu Robert Fortin et de feu Gilberte Couillard-Després. Elle demeurait à Montmagny.et ses cendres ont été déposées au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses frères: Gilles (Diane Bélanger), Marcel (Johanne Létourneau), Yves (Denise Brown), Denis; ses neveux et nièces: Pierre-Hugues (Karine Prévost), Marie-Andrée (Benoit Duclos), Anne-Marie, Marc-Philippe (Joannie Chabot). Elle laisse également dans le deuil ses cousins et cousines. La famille remercie les Drs Michelle Boulanger, Annie Mercier et Alexandre Ouellet de même que l'équipe du CLSC de Montmagny et le personnel soignant de la Maison d'Hélène pour leur soutien et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON. Les arrangements funéraires ont été confiés à la