CHRÉTIEN, Émilie Morneau



Entourée des siens, le 22 octobre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Émilie Morneau, épouse de feu monsieur Gérard Chrétien, fille de feu Salluste Morneau et de feu Alma Chouinard. Elle demeurait à Saint-Anselme. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Yves (Johanne Tanguay), Gaétan (Lucie Corriveau), feu Alain, André, Lucie (Paul Fortier), Martine (Robert Lamontagne) et Martin; ses petits-enfants: Sébastien, Virginie, Patricia, David, Tomy, Hugo, Roxanne, Anthony et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Hendrix, Loïc, Matis, Sarah et Mia; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier notre frère Martin pour son dévouement exceptionnel auprès de notre mère, ainsi que le personnel du CLSC Saint-Anselme et Saint-Lazare, et de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis., où la famille sera présente pour vous accueillir,à compter de 10h. Elle a été confiée au