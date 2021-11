MARCHAND, Pauline



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Pauline Marchand, survenu à Québec le 5 octobre 2021, à l'âge de 88 ans. Elle était la fille de feu Aldéa dite Irène Marchand et de feu Ferdinand Marchand. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle Beaudoin, François Beaudoin, Claire Beaudoin (Marc-André Joncas), et Jérôme Marchand (Pascale Garneau); ses petits-enfants: Claude Petit, Marianne Joncas, Nahomie Joncas, Samuel Joncas, Rachel Joncas, Jérémie Joncas, Loïc Marchand et Coralie Marchand; ses neveux et sa nièce: Claude Marchand, Éric Marchand et Caroline Marchand; plusieurs cousins et cousines ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s dont Colin Jean. Outre ses parents, elle est allée rejoindre son fils Christian Beaudoin, son frère Jean-Paul et ses sœurs Fernande et Thérèse, décédés avant elle. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à tout le personnel du 8e étage de l'unité de courte durée gériatrique de l'Hôpital St-Sacrement ainsi que celui de la Résidence Côté Jardins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Cœur + AVC), 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387.https://hsf.donorportal.ca/Donation/Donation.aspx?F=1773&T=GENER&L=fr-CA&G=328&NFP=1&cscid=hsweb_hswebsite_navbar_GENfr&scanline=no&CURL=hsweb&_ga=2.196560879.252444635.1615305870-970576415.1599079922Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.