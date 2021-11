DAIGLE, Lionel



Aux soins palliatifs de l'IUCPQ, le 26 octobre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Lionel Daigle, retraité des Autocars Kéolis (Autobus Dupont et Orléans Express), époux de dame Murielle Tremblay, demeurant à Québec (arr. Val-Bélair).Il était le fils de feu monsieur Paul-Omer Daigle et de feu dame Marie-Louise Daigle.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Martin (Tanya Caron), Simon (Alexandre McCutcheon) et sa petite fille adorée Alice Daigle. Ses frères et sœurs : feu Paul (Lise Charest), Thérèse (feu Bertrand Bérubé), Claudette (Georges Verreault) et Denis (Franca Silvani). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay : Michel (Céline Morency), Jocelyn (Lucie Rouillard), son filleul Dany Tremblay, plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements à nos parents et amis qui nous ont appuyés et encouragés tout au long de cette maladie et au personnel du 3e et du 5e étages de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) (Hôpital Laval), tout spécialement le Dr Jean-Sébastien Guay pour l'humanisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ (soins palliatifs), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois. Québec (Qc) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999, courriel : info@fondation-iucpq.org. Site web : www.fondation-iucpq.org.