LABRANCHE, Marie-Claire



Au CHSLD St-Jean-Eudes, le 3 octobre 2021, à l'âge de 93 ans et 1 mois, est décédée madame Marie-Claire Labranche, épouse de feu Jean (John) Robitaille, fille de feu Marie-Anne Paradis et de feu Joseph Labranche. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Réjean (Johanne Petit) et leurs enfants: Vincent (Océane), Amélie (Thibault) et Nicolas (Rosalie) qui étaient ses petits-enfants adorés; Martin (Lucie Truchon, ses enfants: Nikola (Maili et leur fils Édouard), Anthony (Trang), Marie-Kristine (Simon-Olivier)); Sa sœur: Monique Labranche (feu Jean-Yves Labrie); Ainsi que: Denise Montminy (feu Jean Emond); Sa belle-sœur: Janine Marceau (feu Henri Robitaille); Ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Maman tu peux enfin retrouver Papa à la porte du Paradis qui, au fond, ne t'a jamais quittée, et les autres qui t'y attendent aussi… : Tes frères et sœurs de la famille Labranche: Jacques (Jeannette Ratté), Abel (Françoise Pichette), Marthe (Roland Ratté), Charlotte (Léandre Valin), Françoise, Marguerite (Bertrand Cassista), Suzanne (Conrad Savard); Et tes beaux-frères de la famille Robitaille: Georges (Rachel Jacques), Roland (Madeleine Nault), René, Henri; Ainsi que neveux et nièces qui t'y ont malheureusement précédée. Mentionnons ses amies Claudette Grenier et Claire Brochu, de même que la famille Arbour qui l'ont longtemps côtoyée. La famille tient à remercier avec le plus de reconnaissance possible: tout le personnel du Service de soutien à domicile du CLSC des Rivières, de même que le support, l'expertise et la gentillesse des Drs Francois Rousseau et Monelly Radouco-Thomas ainsi que les équipes de psychogériatrie du L2200 et K2100 du IUSMQ durant son séjour là-bas. Nous remercions tout le personnel du CHSLD St-Jean-Eudes pour les communications, l'accueil et les soins apportés avec professionnalisme, compassion, douceur, respect et dignité à notre mère Marie-Claire. Tout spécialement Audrey Marceau, Patricia Pageau et une mention pour la Dre Julie Robitaille. Tous se rappelleront Marie-Claire comme une femme de cœur mais aussi une femme de tête. Tu as vécu intensément, une vie qui a précédé son époque, avec l'audace et la générosité du clan de Marie-Anne Paradis et aussi une compagne de la calme ténacité des bâtisseurs du clan Jos Labranche. Tu as été courageuse, fière, sans jamais t'apitoyer malgré ce terrible ACV. Tu es demeurée avec ce souci d'autrui : toujours prête à aider, conseiller, supporter. Nous sommes convaincus qu'enfin Tu bénéficieras de la tranquillité et de l'apaisement qui te sont dus, dans la paix éternelle. Adieu Maman tu es allé rejoindre ton John presqu'exactement 6 mois, jour pour jour, après qu'il ait quitté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CRCEO du CHUQ ou, si possible, au Service des soins à domicile du CLSC des Rivières.