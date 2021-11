ROY, Gérald



À la Résidence Mgr Deschênes de Montmagny, le 27 octobre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Gérald Roy, époux de feu dame Lise Caron. Il était le fils de feu monsieur Gérard Roy et de feu dame Germaine Marois. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et amis à la salle commémorative du, à compter de 9h.suivi de la mise en niche au Mausolée de Montmagny.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Gertrude Roy (feu Ernest Giasson), feu Jacqueline Roy, Raynald Roy (feu Berthe Gaudreau), feu Amédée Roy (feu Raymonde Proulx), Donald Roy, feu Yvette Roy; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Armand Caron (Diane Morin), Huguette Caron (feu Jean Fontaine), feu Gilles Caron (Carole Pellerin), Lorraine Caron (feu Jacques About); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier le personnel de la résidence Mgr Deschênes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène: https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V4P9. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la