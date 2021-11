LÉGARÉ, Rollande Leclerc



À la Résidence Ste-Marie, Donnacona, le 9 novembre 2021, à l'âge de 87 ans et 5 mois, est décédée subitement madame Rollande Leclerc, épouse de feu monsieur Yves Légaré. Elle demeurait à Donnacona.et de là, au cimetière paroissial sous la direction duMadame Leclerc laisse dans le deuil ses filles : France (Martial Ricard) et Line (Denis Chabot). Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Jules (feu Élodie Piché), feu Adrienne (feu Charles-Auguste Rivard), feu Marie-Claire (feu Lucien Royer), feu Rose-Aimée (feu Albert Dérome), feu Marie-Paule, feu Yves (feu Geneviève Genest), feu Simone (feu Raymond Huot), feu Albert, feu abbé Claude, feu Léonidas (feu Jeannette Marcotte), feu Agnès (feu Lucien Hardy); Ursule Légaré (feu Victorin Perron), Marguerite (feu Jean Gravel), feu Guy (Thérèse), Julie (Roger Michaud), feu Dominique, feu Colette. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de la Résidence Ste-Marie de Donnacona pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. santeportneuf.ca