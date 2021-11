Affaires étrangères: un premier voyage officiel pour Mélanie Joly

Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, doit se rendre au Pays de l’Oncle Sam vendredi pour y rencontrer le secrétaire d’État américain Antony Blinken et échanger sur leurs priorités communes.

La ministre Joly se rendra à Washington dans le cadre de la Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis–Canada. Il s’agit par ailleurs de son premier voyage officiel à titre de ministre des Affaires étrangères.

«Je me réjouis de rencontrer le secrétaire Blinken en vue de renforcer la coopération économique afin de créer des emplois dans les deux pays. Le Canada et les États Unis sont aussi des partenaires essentiels pour faire progresser la paix et la sécurité mondiales, la démocratie et les droits de la personne», a-t-elle indiqué jeudi.

À l’occasion de ces rencontres, la ministre soulignera l’importance du partenariat entre le Canada et les États-Unis à l’égard de la reprise économique, de la création d’emplois de part et d’autre de la frontière, et du renforcement des chaînes d’approvisionnement entre les deux pays.

La ministre Joly participera aussi à une table ronde sur la démocratie avec des intervenants afin d’échanger des points de vue sur la façon de renforcer la coopération internationale pour faire progresser la démocratie et les droits de la personne à l’échelle internationale.

Quotidiennement, à la frontière canado-américaine transitent des biens et services d’une valeur de 2,5 milliards $.

À voir aussi