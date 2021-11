Sachant qu’une forte partie de sa population est composée de militaires, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier a souhaité témoigner sa reconnaissance et son appui à ses troupes pour la postérité en dévoilant, le 3 novembre dernier, un monument en forme de ruban jaune portant la phrase « Appuyons nos troupes » ainsi qu’une plaque avec une image des troupes et une mention, installées au pied du monument. Le tout a été érigé à l’entrée de la Base des Forces canadiennes du côté du boulevard Valcartier. Le dévoilement officiel s’est effectué en présence du député de Portneuf, Joël Godin ; du maire de Saint-Gabriel-de-Valcartier, Brent Montgomery ; et du commandant du Groupe de Soutien de la 2e division du Canada, le Colonel Jason Langelier.

La campagne du coquelicot

Photo courtoisie

La filiale 265 de la Légion royale canadienne (LRC) a profité de la commémoration du 100e anniversaire du coquelicot, le 28 octobre dernier, pour lancer officiellement la campagne annuelle du coquelicot en remettant ce symbole éloquent du souvenir au Lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable J. Michel Doyon. Pour une 3e année consécutive, la compagnie GardaWorld a versé un don de 1000 $ pour amorcer la campagne 2021. Les dons d’argent du public et des entreprises seront pour venir en aide aux vétérans de Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Pierre Gosselin, président de la filiale 265 de la LRC ; Patrice Carrier, directeur régional de GardaWorld et Harnold Savard, directeur de la campagne du coquelicot 2021.

Les reconnaissances de la Légion

Photo courtoisie

La filiale 265 de la Légion royale canadienne (LRC) a aussi lancé récemment ses activités de la saison 2021-2022 par son traditionnel Souper du Président tenu au club Castor de Valcartier. La filiale a profité de cette soirée pour élire les membres du conseil d’administration et ceux du comité exécutif, et pour procéder à la remise des reconnaissances. C’est ainsi que le titre de bénévole de l’année 2020-21 est allé au président de la filiale, Pierre Gosselin. Claude Paquet et Jacques Gosselin ont été élus membres à vie alors que la médaille du Service méritoire est allée à Harold Winter. Sur la photo, le président et bénévole de l’année, Pierre Gosselin (au centre), est entouré de Bruno Dumas, 1er vice-président (à gauche) et d’Yvon Ouellet, 2e vice-président.

Le jour du Souvenir

Photo courtoisie

Aujourd’hui, les Canadiennes et les Canadiens de toutes les régions du pays feront une pause (à la onzième heure du onzième jour du onzième mois, chaque année) et rendront hommage aux hommes et aux femmes tués au cours des guerres et des opérations militaires auxquelles le Canada a participé et comme marque de respect envers ces hommes et ces femmes qui, en temps de guerre, ont fait d’énormes sacrifices, y compris celui de leur propre vie, pour défendre nos valeurs de liberté et de démocratie. Cette journée commémore la signature de l’Armistice, le 11 novembre 1918 (photo) qui mit fin à la Première Guerre mondiale.

Anniversaires

Photo courtoisie

François Lemieux (photo), président de Lemieux assurances, 55 ans...Leonardo DiCaprio, acteur américain, 47 ans...Jean-Gabriel Pageau, dans l’organisation des Islanders de NY (LNH), 29 ans...Calista Flockhart, actrice de théâtre, de télé et de cinéma, 58 ans...Demi Moore, actrice et productrice de cinéma américain, 60 ans...Lloyd Langlois, ex-skieur acrobatique, 60 ans...Nadine Trintignant, cinéaste et écrivain française, 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 novembre 2020 : Michel Mongeau (photo), 74 ans, comédien et animateur jeunesse « 275-Allô » à la Première chaîne de Radio-Canada... 2017 : Claude Brodeur, 58 ans, membre de l’organisation des Expos de Montréal, à titre de lanceur en 1980... 2016 : Robert Vaughn, 83 ans, acteur américain... 2015 : Phil Taylor, 61 ans, batteur anglais (Philthy Animal) avec le groupe britannique Motorhead... 2014 : Carol Ann Susi, 62 ans, actrice américaine... 2011 : Charlie Lea , 54 ans, lanceur qui a évolué pendant six saisons avec les Expos... 2008 : Jean-Charles Gravel, 69 ans, ex-entraineur des Nordiques du Maine au milieu des années 1970 et des Saguenéens de Chicoutimi (1977-78)... 2004 : Yasser Arafat, 75 ans, chef de l’OLP (organisation de libération de la Palestine) de 1969 à 2004... 1996 : Léo Ilial, 63 ans, comédien français... 1995: Jean-Louis Curtis, 79 ans, écrivain français, Prix Goncourt en 1947.