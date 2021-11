Atalante Québec désignée comme une organisation dangereuse et interdite des plateformes Meta

Non seulement Atalante Québec vient d’être désignée comme une organisation dangereuse et interdite des plateformes Meta (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp), le géant des réseaux sociaux interdit également la représentation des affiliées de ces entités, ce qui inclut les pages et les groupes liés.

Dans son communiqué, le porte-parole de Meta écrit «dans un effort de prévention et de limitation des dommages dans le monde réel, nous n’autorisons pas les organisations ou les individus qui revendiquent une mission violente ou qui sont engagés dans la violence à être présents sur les technologies de Meta. Nous avons retiré le groupe Atalante de nos plateformes en raison de son affiliation avec des groupes haineux et d’autres organisations désignées ainsi que de l’appropriation de leurs symboles, comme l’utilisation de symboles et de saluts nazis».

Meta

Si le compte d’Atalante Québec avait été bloqué depuis le mois d’août sur Facebook, le groupe aux revendications fascistes est dorénavant désigné comme une organisation dangereuse.

Ce qui signifie que les contenus, les liens, les images et autres informations qui font l’éloge, qui soutiennent ou qui les représentent sont également interdits.

On peut lire ici la politique sur les individus et organismes dangereux de Meta.

Une goutte d’eau !

Les activités de l’extrême droite dans la province ont connu une forte hausse ces dernières années, notamment grâce aux réseaux sociaux qui ont permis à des individus radicalisés, mais éparpillés sur le territoire de se retrouver et de communiquer entre eux.

Une hausse que le CEFIR (le Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation) a estimée à 521 événements de l’extrême droite au cours des 10 dernières années.

Facebook, maintenant Meta, s’est doté de moyens pour réduire le nombre d’individus dangereux (pensons à Trump !) ou combattre les organisations malfaisantes comme la mouvance QAnon, ou encore les groupes et personnes s’adonnant à de la propagande haineuse, dont Faith Goldy, Kevin Goudreau, Canadian Nationalist Front, Aryan Strikeforce, Wolves of Odin et les Soldiers of Odin (Canadian Infidels), tous exclus.

Il n’en reste pas moins que le groupe a encore du chemin à faire pour nettoyer ses plateformes.

Récemment, Mme Frances Haugen, la lanceuse d’alerte de Facebook, a révélé que le groupe avait des problèmes «d’hyperamplification» de contenus problématiques qui alimentent la désinformation et la propagation de discours haineux.