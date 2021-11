AUBIN, Julien



À sa résidence de St-Lazare-de-Bellechasse, le vendredi 5 novembre 2021, à l'âge de 87 ans et 2 mois, est décédé, entouré de sa famille, monsieur Julien Aubin époux de madame Gisèle Fortier, fils de feu monsieur Edmond Aubin et de feu dame Maria Guillemette.Il était le père de Sylvie (John Guiler), Martine (Lucien Roy) et Pierre (Kathy Talbot). Outre son épouse et ses enfants, il laisse dans le deuil ses petits-enfants: David (Geneviève Auray), Stéphanie, Anthony, Amélie et Jérémy; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Henri, Alice et Arthur; ses frères et sœur: feu Jean-Louis (Lucille Goupil), Gilbert (feu Monique Aubin), Marie-Paule (feu Jean-Claude Larochelle), Paul-Henri (Thérèse Garneau), Fernand, feu Alain (Fabienne Dion); ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Fortier: Yolande (feu Roland Beaudoin, Denis Gosselin), Cécile (feu Charles Leroux), feu Armelle (Jean-Paul Aubin, Diane Noël), Rose-Andrée, (feu René Aubin, feu Jean-Guy Goupil, Guy Laverdière), Denise (Jacques Proulx), feu André (Hélène Laflamme, Benoît Cyr), Édith (Clément Gagnon), Nicole (Alyre Chabot), feu Pauline (feu Adrien Pouliot). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches pour tous les soins et le soutien à domicile. La famille recevra les condoléances au salon funéraire114, rue LerouxSt-Lazare (Québec) G0R 3J0dimanche le 14 novembre 2021 de 19h à 21h et lundi à compter de 11h30.et de là, au cimetière paroissial.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la paroisse Sacré-cœur-de- Jésus-en-Bellechasse (Communauté de Saint-Lazare) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. La direction des funérailles a été confiée à laRoy & Rouleau Inc.131, rue CommercialeSaint-Damien