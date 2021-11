POTVIN, Laurent



À la Résidence Humanitae, le 30 octobre 2021, à l'âge de 99 ans, est décédé le docteur Laurent Potvin, époux de madame Colette Litalien, fils de feu Eva Montreuil et de feu Rosario Potvin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule mardi 16 novembre 2021, de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h et, de 9 h 30 à 11 h 15.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Yves, Claude (Kim Tran), Michèle (Jean-Yves Blanchet), Madeleine (André Trudel) et Denis (Paule Morin); ses petits-enfants: François Potvin, Marie-Ève et Frédérique Lemieux-Potvin, Kimmie Potvin, Chloé et Laurence Trudel, Caroline, Simon et Antoine Potvin; ses arrière-petits-enfants: Léo, Ana, Emmanuelle, Jules, Sandrine, Léonard et Marianne; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Hélène (feu Léonard Morin), feu André (Pauline Dupuis), feu Denis p.m.e., Robert (Marina Giroux) et de feu Pierre (Louise Dubé). Il était également le beau-frère des membres de la famille Litalien: feu Yvon (feu Céline Drouin), feu Thérèse (feu André Thiébaut), feu Germain (Sylvie Côté), Bona (Solange Gagnon) et de Louise (feu André Bergeron). Sincères remerciements à tous les membres du personnel du 7A chez Humanitae, particulièrement à Juliette, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Après de nombreuses années d'implication et de bénévolat de Laurent Potvin, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, téléphone: 418 687-6084, www.michel-sarrazin.ca ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone: 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org.