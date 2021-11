LIZOTTE CARON, Viola



À l'Hôpital de Montmagny, le 3 novembre 2021, à l'âge de 87 ans est décédée madame Viola Lizotte, épouse de feu monsieur Raymond Caron, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Originaire de La Pocatière, elle était la fille de feu dame Blanche Pelletier et de feu monsieur Arthur Lizotte. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Lise Duval), Yvan (Lucie Gagnon), Denis (Sylvie Denis), Chantal (André Rioux); ses petits-enfants: Karine, Jean-François et Jonathan Caron, Andréanne et Émilie Caron, Maxim et feu Amiel Caron, Jessica, Steve et feu Steven Rioux; leur conjoint(e) ainsi que ses 17 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Simone (feu Raymond Dubé), feu Paul-Émile (Marcelle Bouchard), feu René (feu Simone Santerre), feu Jean-Marc (feu Jeannette St-Onge), feu Raymond (Pierrette), feu Marie-Paule (feu Gilles Pelletier) et Thérèse Lizotte (Jacques Darveau); de la famille Caron: feu Béatrice (feu Fernand Bernier), feu Gabriel (feu Anne-Marie Buteau), feu Léonard, Léopoldine (feu Gabriel Caron), feu Anne-Marie (feu Camille St-Pierre), Jeannine (Germain Aubé) et Lucille ainsi que Gilberte Fortin et feu Madeleine Deblois. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à Yves, Bernard et leur personnel de la Résidence L'Air du Fleuve pour leur dévouement, les bons soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, C.P. 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4, https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam ou à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0, https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 12h.et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial " sous les étoiles ".