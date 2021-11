HOUDE PROTEAU, Thérèse



Entourée de l'amour des siens, à l'Hôpital du St-Sacrement, le 14 octobre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Thérèse Proteau, épouse de feu monsieur Armand Houde et fille de feu monsieur Joseph Proteau et de feu madame Antoinette Auclair. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christine (Arsène Malenfant), Jacques (Louise Robitaille) et Manon (Daniel Paquet); ses petits-enfants: Étienne Malenfant (Karine Jeanson-Drouin), Simon Malenfant, Marie-Hélène Malenfant (Pascal Lebeau), Sébastien Houde (Élaine Boudreau), Jonathan Houde (Jo-Anie Robert), Marilou Houde (Nicolas Métivier), Vincent Paquet et David Paquet (Laurence Blouin); ses arrière-petits-enfants: Eliott, Louis, Loam, Élian, Alice; ses frères et sœurs : Carmelle, Philippe (Louisette Lemieux), Claude (Micheline Émond), Lucille, Yvette (Gaston Wagner), Murielle (Marcel Tremblay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Houde: Guy (Muguette Barrière), Gabrielle, Yvette et feu Pauline. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci particulier au personnel de l'aile Coulombe de l'Hôpital du St-Sacrement pour leurs attentions particulières et leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU, 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, (418) 525-4385, ou sur le site internet suivant en cliquant sur l'onglet " donner " : https://fondationduchudequebec.org