CÔTÉ, Jacqueline Ferland



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 4 novembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Jacqueline Ferland, épouse de feu monsieur George-Henri Côté. Elle était la fille de feu monsieur Herménias Ferland et de feu dame Léonie Jean. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de Saint-Joachim. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 13h à 14hLes cendres seront déposées au cimetière de Saint-Joachim sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Denis Bouchard), Rémi (Odette Simard), Yves et André (Carole Chevalier); ses petits-enfants: Johny Lefebvre, Valérie Lefebvre (Stéphane Racine), Philippe et Olivier Côté; ses arrière-petits-enfants: Mégan et Alexandre Racine; ses frères, son beau-frère et sa belle-sœur: Jean-Louis (feu Alice Duchesne), feu Bernadette (Martin Carpentier), Marc-Henri (Aline St-Hilaire) et elle était la sœur feu René (feu Florence Duchesne), feu Yvette (feu Rosario Cayouette) et feu Louisette; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Côté: Laurent (Madeleine Alain), feu Charles-Auguste (Nicole Hamel) et elle était la belle-sœur de feu Philippe, feu Armand (feu Laurienne St-Onge), feu Roland (feu Adrienne Gagnon), feu Camille (feu Jeannine Fortin), feu Adrienne (feu Raymond Larouche) et feu Jeannine. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur dévouement et leurs soins attentionnés prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/